Ultimo giorno di scuola allo stadio "Devincenzi" per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure (FOTO)

Festa di fine anno scolastico allo stadio Devincenzi per l'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure.

Nel corso della mattinata, nella quale è andato in scena un torneo di calcio tra le squadre della scuola secondaria di Borgio e di Pietra, sono stati premiati gli alunni che hanno partecipato a progetti e iniziative particolari come la patente dello smartphone, i laboratori teatrali, di giornalismo e i campionati studenteschi.

Per l'occasione erano presenti anche sindaci di Pietra Ligure e Borgio Verezzi per un arrivederci al prossimo anno e per augurare buon cammino a chi andrà alla scuola superiore.