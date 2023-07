Cisano Sul Neva, “I Tre Gotti” aprono la nuova settimana di appuntamenti con “Musica in piazza 2023”

Dopo il successo delle prime quattro serate che hanno dato il via alla rassegna “Musica in Piazza 2023”, organizzata dal comune di Cisano sul Neva, martedì 4 luglio nuovo appuntamento, alle ore 20.30, in piazza Gollo. A salire sul palco saranno i “Tre Gotti”, gruppo nato nel 2010 e che ha collezionato 650 esibizioni live in tutto il Ponente, un gradito ritorno per gli amanti della rassegna clienti dei Bar Ristoranti “Sport”, “Neva” e “Cadana” che si affacciano su piazza Gollo.

A comporre la formazione Gigi Flammia (Voce e chitarre), Luciano Pollero (basso) e Cesare Arena (batteria e percussioni). Il loro repertorio musicale spazia tra i brani più celebri della musica italiana, realizzati da cantautori e grandi interpreti, da Lucio Battisti a Eugenio Finardi, da Roberto Vecchioni a Fiorella Mannoia, da Francesco De Gregori a Vasco Rossi.

Giovedì 6 luglio sarà il duo “Noi due in musica”, è composto da Gianluca Romanini al sax e Lisa Boggiani alla voce con un repertorio che varia dal blues al jazz, a pezzi internazionali di musica italiana, dagli anni ‘80 ad oggi.

La rassegna proseguirà martedì 11 luglio, con i “Piano B - Live Music” che proporranno i più grandi successi del panorama musicale italiano da Vasco Rossi a Cesare Cremonini, dagli Stadio ad Antonello Venditti.

Giovedì 13 luglio, tornano i “Lamberts” con i loro soud classic-rock- entertaiment; martedì 18, altro gradito ritorno, con il duo Fabio Tessiore, al sax e Susanna Ferretti, alla voce.

Giovedì 20 luglio a salire sul palco saranno i “Vico 28”, vincitori del Premio “Elmo Bazzano” al 22° “Festival della Canzone Ligure di San Giorgio”, ad Albenga, col brano “A settimana”.

Chiuderanno il calendario di luglio, martedì 25, gli “Atrio Electric Trio” con un repertorio rock, blues e funk e giovedì 27 luglio, la band genovese “Fingerlips” proporrà uno spettacolo come al solito scintillante, spaziando dal rock al pop degli anni ‘8o, indossando travestimenti esilaranti con parrucche e lustrini.

Martedì 1 agosto, “Ginez e il Bulbo della ventola…”, già ospiti delle passate edizioni della rassegna, proporranno alcuni dei brani tratti dal nuovo album “Sambuca Sunrise”, uscito a fine marzo e disponibile su Spotify.

Giovedì 3 agosto, il quartetto “Voilà” proporrà i brani dei cantautori più amati da Renato Zero a Franco Battiato, da Samuele Bersani a Fabio Concato fino a Toquinho.

Martedì 8 agosto tornano i “Projecto Kajallé” con brani che spaziano dalle sonorità percussive brasiliane alla poesia desolata della pampa argentina e giovedì 10 agosto, i “Groove Machine”, quintetto per la prima volta a Cisano che propone musica da intrattenimento e disco dance anni ‘70, ‘80 e ‘90.

L’estate a Cisano proseguirà con alcune novità che saranno rese note nei prossimi giorni.