In Darsena rissa con calci, pugni e insulti. Una residente: "Sempre peggio, abbiamo paura"

" La situazione è sempre peggio – dice una residente della Darsena che chiede l'anonimato – abbiamo paura. C'è anche stata l'aggressione ad una signora che abita in Darsena. Io ho una figlia giovane e quando arriva a casa alla sera non sono tranquilla e le forze dell'ordine arrivano sempre alla fine. I problemi sono sempre davanti ad un locale che vende chupitos a pochi euro ai giovani ".

"Riteniamo, come abbiamo chiesto da tempo che ci debba essere un presidio tutti i giorni e negli orari notturni, anche perché questi episodi possono succedere dappertutto - puntualizzano dal Comitato degli esercenti della Darsena - Non è una questione di malamovida, ma un episodio di un singolo. La serata era tranquilla la clientela che abbiamo percepito in Darsena è la solita. Ci vuole un presidio pronto ad intervenire immediatamente anche per prevenire, per evitare che queste cose non nascano nemmeno".