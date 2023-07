Albenga, protesta in via Patrioti: operai su una gru minacciano di buttarsi. Soccorsi mobilitati (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO delle 20.00 : In via Patrioti è arrivato anche il sindaco Riccardo Tomatis, pronto ad unirsi ai tentativi di mediazione.

AGGIORNAMENTO delle 18.40 : Sul posto sono arrivati i rappresentanti della ditta, gli operai non indietreggiano nella loro protesta e chiedono di vedere i bonifici dei pagamenti. La situazione rimane tesa.

AGGIORNAMENTO delle 18.00 : Sul posto è giunto il vicesindaco Alberto Passino: "Siamo in attesa del capo degli operai, andato a Torino per richiedere i pagamenti: lo attendiamo per iniziare una mediazione".

AGGIORNAMENTO delle 17.25 : E' arrivata anche una squadra di Vigili del fuoco proveniente da Savona dotati di imbrago. E' in arrivo il vicesindaco di Albenga Alberto Passino.

Alcuni operai su una gru ad Albenga, presso un cantiere edile di via Patrioti, minacciano di buttarsi. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 16.

Sulle motivazioni del gesto, dalle prime informazioni si è appreso che si tratterebbe di una rivendicazione sindacale, in quanto gli operai affermano di non essere stati pagati dall’impresario.

Sul posto si sono immediatamente recati i militi della Croce Bianca di Albenga, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.