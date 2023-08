Il tenore nolese Davide Pastorino chiude la tournée estiva con un sold out ad Alba

Ha concluso con un vero e proprio pienone di pubblico la propria tournée estiva il giovane tenore nolese Davide Pastorino che, accompagnato dalle Alter Echo String Quartet, ha ottenuto un vero e proprio sold out lo scorso giovedì 10 agosto ai piedi del maestoso duomo di Alba, con una piazza Risorgimento che ha visto raccogliersi oltre duemila persone.

Sulle note dell'artista nolese, il Comune, in occasione della festa patronale, ha deciso di rendere ancor più speciale la serata arricchendola con uno spettacolo pirotecnico. Proprio un finale col botto, come si suol dire, per la notte di San Lorenzo, con tanto di sbandieratori.

Una vera e propria serata magica per l'ormai affermato cantante ligure che con i suoi tour, sempre affiancato dal quartetto d'archi, regala sorrisi e riceve consensi nelle piazze più illustri d'Italia, di cui ricordiamo esserne il promotore da quasi dieci anni.

Il concerto è stato ripreso dall'emittente Telecupole e sarà prossimamente visibile sui rispettivi canali liguri e piemontesi.

A premiare gli artisti è stato l'assessore al turismo dott. Bolla il quale, entusiasta, non ha esitato a condividere l'idea di Davide per l'organizzazione della serata.