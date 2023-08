Rialto, tutto pronto per l'inaugurazione della nuova piazza a Berea: è intitolata ad Alfredo Folco "Fredin"

Appuntamento per questo pomeriggio in località Berea a Rialto: in occasione della giornata di San Rocco, infatti, è stato organizzato un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del ricordo.

Si inizierà alle ore 15 con i tradizionali giochi d’acqua, a seguire, alle 17 la Santa Messa ed alle ore 18 è prevista la cerimonia di inaugurazione della piazza ad Alfredo Folco “Fredin” (1939 - 2010).

Alfredo nacque a Rialto, dove si distinse per la sua passione per lo sport della pallapugno, di cui fu prima giocatore e poi attivo sostenitore.

Vittima in gioventù di un incidente che lo rese costretto su una sedia a rotelle, non smise mai di sostenere lo sport che tanto amava.

Negli anni 70 fu promotore della prima Società Pallonistica di Vene e nel ventennio successivo divenne grande collaboratore della Polisportiva Rialtese che aiutò sempre con grande impegno e dedizione.

Saranno in molti a ricordare la sua presenza nelle giornate di gioco, con la macchina parcheggiata dirimpetto all’Oratorio, per seguire gli incontri della Rialtese ed incitare la squadra con un tifo acceso ed incalzante.

Punto di riferimento per i giovani del paese, ed in particolar modo della sua amata Berea, viene anche ricordato per essere stato partecipante attivo nella vita della comunità.

Acquisito il parere favorevole della Prefettura nella scorsa primavera, è stata scelta la data del 16 agosto per la cerimonia, per la coincidenza con il giorno di festa della sua Berea, alla presenza della comunità per cui è sempre stato un punto di riferimento.