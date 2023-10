Albenga, incidente tra auto: tre feriti al Santa Corona in codice giallo (FOTO)

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio ad Albenga per uno scontro tra auto che, secondo le prime informazioni, ha registrato 3 feriti. L’incidente si è verificato in via Dalmazia, angolo via Gastaldi.

L’allarme è stato lanciato una manciata di minuti prima delle 16. Sul posto si sono subito recati i militi della Croce Bianca di Albenga con 3 ambulanze, i sanitari del 118, giunti a bordo dell’automedica, e la Polizia locale per i rilievi del caso.

Secondo quanto appreso, i feriti sono stati ospedalizzati presso il Pronto Soccorso di Pietra Ligure, trasportati dalle ambulanze in codice giallo.

Disagi alla viabilità.