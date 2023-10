Albenga, continuano le ricerche per trovare il diciannovenne Claudio Cardillo

Continuano senza interruzioni le ricerche di Claudio Cardillo, il diciannovenne di Albenga di cui non si hanno più notizie da domenica sera.

Come sempre, quando si verificano scomparse o allontanamenti volontari, le ricerche vengono diramate a livello generale.

Per quanto riguarda il territorio di pertinenza, quello albenganese, ricerche a tappeto per ritrovare il giovane che, purtroppo, ad ora non hanno ancora dato esito positivo.