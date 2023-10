Albenga, ancora ricerche per Claudio Cardillo: alcune segnalazioni in corso di verifica

Non ci sono novità di rilievo, purtroppo, ma i Carabinieri della Compagnia di Albenga, che stanno indagando sul caso, stanno verificando alcune segnalazioni pervenute sulla scomparsa del diciannovenne Claudio Cardillo.

Del giovane di Albenga, non si hanno più notizie da domenica sera scorsa, 1 ottobre. Manca da casa da 6 giorni.

Continuano, quindi, senza sosta le ricerche di Claudio Cardillo. Ricerche a tappeto, non solo ad Albenga, ma anche nell’entroterra e zone limitrofe, per ritrovare il giovane che, purtroppo, ad ora non hanno ancora dato esito positivo.

Sono impegnati in questa attività il Nucleo Cinofili dei Vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile, il Nucleo Elicotteristi dei Carabinieri di Villanova d’Albenga che, in maniera coordinata, stanno procedendo, sperando poter giungere presto a una lieta conclusione.

Claudio è descritto come un ragazzo tranquillo, che non ha mai destato particolari preoccupazioni. Ha i capelli lunghi, solitamente trattenuti da una coda. Al momento della scomparsa, indossava pantaloni corti di jeans, una maglietta chiara e un giubbotto di jeans.

Purtroppo, domenica sera scorsa si è allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce, lasciando la famiglia nella disperazione, ma nella speranza che le forze impegnate nell'attività di ispezione e ricerca possano trovarlo o che si faccia vivo al più presto.

In seguito alla denuncia presentata dopo la scomparsa del giovane, sono i Carabinieri della Compagnia di Albenga che stanno indagando sulla vicenda. L’invito è di rivolgersi proprio ai militari in caso qualcuno lo vedesse, telefonando al numero 0182579500.