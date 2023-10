Savona, hashish nascosta sotto il cassonetto dei rifiuti: denunciato un 23enne sudamericano

Nella giornata di ieri, gli operatori del nucleo di sicurezza urbana della polizia locale di Savona, Finale Ligure e Loano, in collaborazione con gli operatori territoriali della polizia locale di Savona, hanno messo in atto un'operazione mirata a contrastare il degrado urbano e il traffico di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato all'interno dei giardini delle Trincee, una zona segnalata per spaccio e consumo di droga da parte dei cittadini savonesi. L'intervento delle forze dell'ordine è stato supportato da Rey, un cane addestrato all'individuazione di sostanze stupefacenti. Grazie al suo lavoro, sono stati recuperati e sequestrati circa 11 grammi di hashish, insieme a un bilancino di precisione.

La droga era stata nascosta sotto un cassonetto dei rifiuti da un cittadino sudamericano, noto alle autorità per precedenti di polizia. Il 23enne è stato denunciato in stato di libertà per il possesso di sostanze stupefacenti, l'occultamento della droga e il possesso di un coltello a serramanico senza giustificazione.

Nella prima parte dell’operazione una persona nota agli operatori di polizia locale, poiché assiduo consumatore di sostanze stupefacenti, è stato fermato e trovato in possesso di una dose di crack, comprata poco prima all'interno degli stessi giardini.

"L'obiettivo principale è la riqualificazione delle aree a rischio degrado, influenzate negativamente dal traffico di droga. I controlli continueranno costantemente al fine di garantire la sicurezza e l'ordine nei vari parchi della città di Savona", spiega il comandante dela polizia locale di Savona Igor Aloi.