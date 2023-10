Celle: il 27,28 e 29 ottobre appuntamento con il Convegno "Arte e Matematica"

A Celle Ligure è di casa la Scienza! L'associazione Cellelab2 con il patrocinio del Comune e in collaborazione con A.L.I.M.A, Associazione ligure per l'insegnamento della matematica, dell'Università di Genova, organizza nei giorni 27/ 28/ 29 ottobre 2023 il Convegno Arte e Matematica rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, i quali potranno usufruire dell'esonero dalle lezioni in quanto l'evento è presente sulla piattaforma S.o.f.i.a. e accreditato Miur.

Sede del Convegno sarà la Sala Arecco, gentilmente concessa dal Comune, in via Avogadro. Nei tre giorni sopraindicati si susseguiranno le relazioni di noti docenti Universitari di diverse regioni italiane, secondo il calendario che si trova nel sito www.cellelab2.it . Il Convegno è legato alla presenza in paese della Galleria Artisti per la Matematica e al nuovo sottopasso che dai bagni Lido porta all'Hotel San Michele, nei quali sono esposte rispettivamente 32 e 25 opere a carattere matematico di noti ceramisti .

Perché questo Convegno? Per condividere l'importanza dei rapporti tra matematica, natura, arte e vita quotidiana; ci saranno momenti di riflessione, scambi di idee, critiche e curiosità per non chiudere in ambiti separati i diversi aspetti citati.

Seguirà a dicembre un seminario aperto al pubblico dal titolo: "Bionanoscienze dove chimica fisica e biologia si (re)incontrano " a cura del prof. Paolo Bergese dell'Università di Brescia. Tale seminario sarà l'anteprima di una serie di incontri sulle diverse discipline scientifiche. Chi desiderasse collaborare e fosse interessato all'organizzazione di tale progetto può contattare l'associazione scrivendo a informazioni@cellelab2.it

L’Assessore alla Cultura, Giorgio Siri, così si esprime in merito: ”Il Comune di Celle, convintamente condivide e quindi sostiene queste interessanti iniziative proposte da Cellelab, che propongono un approccio alla matematica ed alla scienza originale ed accattivante e promuovono la cultura e la conoscenza, costituendo, inoltre, occasioni di socialità e di incontro”.