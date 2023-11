Si nascondeva in un edificio abbandonato di Albenga per evitare il "via" del Questore: rintracciato da Polizia locale e carabinieri

Ha portato all'identificazione di un soggetto già colpito da un provvedimento del Questore di Savona che è stato quindi allontanato dalla nostra regione, l'attività congiunta svolta nella giornata di ieri (lunedì 13 novembre, ndr) di Polizia Locale di Albenga e Carabinieri della Compagnia ingauna sulle occupazioni di immobili in stato di abbandono nella Città delle Torri.

I controlli, attivati anche a seguito di segnalazioni di cittadini, hanno coinvolto alcuni edifici tra cui l’ex ospedale, il bar del Ponte Rosso (ora chiuso) e alcune zone di Vadino. Proprio qui, all’interno di un edificio nelle vicinanze del campeggio Gallinara, è stato individuato B.A., cittadino tunisino del 1989 con precedenti penali, sul quale gravava un ordine del Questore di Savona.

L'uomo è stato trattenuta nei locali del comando di Polizia ingauna in stato di fermo per accertamenti e in serata, grazie alla collaborazione dell’ufficio stranieri della Questura, è stato accompagnata dai Carabinieri presso la Questura e vigilata dagli agenti della polizia albenganese durante la notte. Stamani il soggetto è stato trasferito a cura del personale della Questura di Savona fuori regione.

"Anche grazie al patto della sicurezza sottoscritto con la Prefettura e allo spirito di collaborazione tra tutte le forze dell’ordine che in questi anni è andato rafforzandosi, riusciamo a realizzare azioni congiunte importantissime e dall’efficacia immediata. Nel giro di 24 ore un soggetto con precedenti penali è stato individuato e allontanato dalla nostra città - afferma l'assessore Mauro Vannucci - Per questo vorrei ringraziare, oltre agli uomini e le donne del Comando di Polizia Locale di Albenga in particolare anche i Carabinieri e la Questura per aver reso possibile questa operazione".

"Mi preme sottolineare inoltre - continua l’assessore Vannucci - come, solo grazie alla costante presenza sul territorio, alle azioni di monitoraggio con accesso periodico a immobili abbandonali, alla credibilità che i nostri agenti sono riusciti a conquistarsi e al rapporto instaurato con i cittadini che a loro si rivolgono per segnalazioni di situazioni pericolose o sospette, riusciamo ad ottenere risultati importanti in termini di sicurezza per la nostra città".