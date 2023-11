Riscoprire storia e cultura cittadina dalla valorizzazione del Priamar: il 7 dicembre la tavola rotonda

Il prossimo 7 dicembre, alle ore 15.30 presso la Sala Rossa del municipio di Savona, a conclusione del corso sulla storia cittadina e il Priamar, patrocinato dal Comune e tenuto dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione Sabazia e dal Civico Museo Archeologico e della Città, si terrà la tavola rotonda su alcune idee di valorizzazione del complesso monumentale della Fortezza.

All'evento prenderanno parte Andrea Canziani della Sovrintendenza, che presiederà la tavola rotonda, l'assessore alla Cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro, il dottor Giorgio Gottardi in rappresentanza dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, la tesista sul tema dottoressa Sara Vecchio, Marco Abaton di Slow Food, Nadia Repetto e Anna Traverso dell'Isrec.

Si tratterà di ascoltare per una volta in modo sistematico alcune idee per la valorizzazione del complesso monumentale in cui è scritta la storia della città di Savona.

La tavola rotonda si vuole inserire nel percorso di costruzione della candidatura della città della Torretta a Capitale Italiana della Cultura 2027, puntando come elemento unificante, proposto dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri sez. Sabazia, la riscoperta della propria storia e cultura da parte della cittadinanza.