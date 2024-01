Accorpamento dell’Istituto Comprensivo di Carcare con il Liceo Calasanzio, la Cgil Savona non ci sta: "Ennesima scelta che penalizza la nostra provincia"

Nel pomeriggio odierno Regione Liguria ha comunicato l'approvazione della delibera per l’integrazione del “Piano di dimensionamento della rete scolastica e piano dell'offerta formativa 2024/2025”, un provvedimento che prevede anche l'accorpamento dell’Istituto Comprensivo di Carcare con il Liceo Calasanzio.

Una decisione, quest'ultima, che ha provocato malumore tra le fila della Cgil savonese: "Ennesima scelta che penalizza la provincia di Savona è l'entroterra valbormidese - spiega il segretario provinciale Andrea Pasa - Toti e la Regione continuano a imporre scelte senza interloquire con il territorio. I consiglieri regionali di maggioranza eletti in provincia di Savona battano un colpo per difendere il territorio da scelte profondamente sbagliate. Non se ne può più: sanità, sviluppo, infrastrutture e scuola, la Regione continua a mettere all'angolo la provincia di Savona. Il nostro territorio non è solo poco rappresentato ma è soprattutto mal rappresentato".

A rincarare la dose anche il parere di Licia Cesarini (Flc Cgil Savona): "Accorpare un liceo con una storia come il Calasanzio con il Comprensivo è veramente incredibile. Scuole completamente differenti per organizzazione e utenza, esigenze difficilmente conciliabili".