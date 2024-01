Il mondo del turismo savonese perde una figura di riferimento: se n'è andata Mally Mamberto

Si terranno martedì 16 gennaio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicolò in Pietra Ligure, i funerali di una delle figure fondanti dello sviluppo del turismo nella Riviera di Ponente: Mally Mamberto, che si è spenta in queste ore all'età di 81 anni.

Figlia del pioniere Carlo, dal 1965 in seguito proprio alla scomparsa del padre, era diventata titolare coi fratelli Giorgio (Igo), Giacomo (Mimmo), Tino (Agostino) ed Aki (Enrica) dell'omonima agenzia di viaggi fondata nel 1950 la quale aveva avuto il merito di portare i primi turisti tedeschi a soggiornare nel Bel Paese, promuovendo mete come Alassio, Finale e Varazze.

L'intraprendenza di Mally all'interno dell'agenzia, con sedi non solo in Liguria ma anche fino a Costa Azzurra e Toscana, l'aveva portata ad essere punto di riferimento nel mondo turistico nazionale: nel 1996 era stata nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Scalfaro, mentre a inizio anni 2000 si era aggiudicata il Global Award per la sua esperienza di imprenditrice turistica al mondo, a coronamento di una carriera che l'aveva vista anche diventare, sempre negli stessi anni, presidente di Incoming Italia.

Lascia il marito Alberto e i figli Carlo e Paola. Il Santo Rosario verrà recitato domani, lunedì 15 gennaio, alle ore 19 nella chiesa Vecchia in piazza La Pietra mentre le esequie saranno celebrate il giorno successivo, come già scritto.