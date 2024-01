Scomparsa di Mally Mamberto, il cordoglio del sindaco De Vincenzi: "Ha contribuito a far conoscere Pietra Ligure a livello internazionale"

Anche il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi a nome di tutta l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la scomparsa di Maria Giovanna Mamberto, una delle figure fondanti dello sviluppo del turismo nella Riviera di Ponente.

"Ieri è venuta a mancare Maria Giovanna Mamberto, da tutti conosciuta come Mally, notissima imprenditrice dell'industria del turismo e parte di una famiglia che ne ha fatto la storia non solo nella nostra Riviera ma in tutta la Liguria - si legge in una nota firmata dal primo cittadino - Vera punta di diamante del settore, è stata un grande personaggio conosciuto in tutto il mondo che ha saputo creare un'azienda leader che ha dato lavoro a decine e decine di persone".

"Innumerevoli i riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti nel corso degli anni, a testimonianza di indubbie doti manageriali e idee innovative, dalla nomina a Cavaliere del Lavoro, all'International Travel & Tourism Awards, al premio Pietrese dell'anno conferitole nel 2010 anche per il suo grande merito di aver continuamente sostenuto tante strutture turistiche del nostro territorio, contribuendo in maniera sostanziale a far conoscere il nome di Pietra Ligure a livello internazionale - ha aggiunto il sindaco pietrese - Al marito Alberto, ai figli Paola e Carlo e a tutta la sua famiglia, vanno le condoglianze mie personali e di tutta l'amministrazione comunale".