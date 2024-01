Savona, per l'ex piscina si sceglie la formula del "superpark" con piste da skateboard inclusive e per tutti

Il futuro dell'ex piscina di via Trento e Trieste sarà quello di diventare uno spazio per praticare lo skateboard anche da persone con disabilità, in base a modelli già realizzati in altre città.

C'erano associazioni di skater, progettisti, skater e Ilaria Naef, detentrice del record del mondo di salto mortale in carrozzina sulla neve, ieri all'incontro in Comune sul futuro skatepark all'ex piscina di via Trento e Trieste.