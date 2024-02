Alzheimer, al Santa Corona 8 incontri per aiutare pazienti e famiglie ad affrontare la malattia

Il 29 febbraio 2024 parte il ciclo di incontri “Conoscere l’Alzheimer 2024” con il patrocinio di ASL2 Savona, Ordine dei Medici di Savona e Provincia di Savona.

“Scopo dell’iniziativa è duplice, da un lato vuole aiutare pazienti, familiari e caregiver nella gestione quotidiana della malattia fornendo indicazioni, consigli e suggerimenti per affrontare le diverse problematiche ad essa correlate. Dall’altro intende informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sfatando pregiudizi e stigma infondati nei confronti dell’Alzheimer diventata un grande problema sanitario e sociale.” spiega Patrizia Paccagnella, presidente AFMAponentesavoneseODV, che da anni organizza e promuove con tanta passione questo progetto con il sostegno e la collaborazione della S.C. Neurologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più frequente nei paesi occidentali e il progressivo invecchiamento della popolazione ne ha favorito un incremento significativo.

“L’Alzheimer non coinvolge solo il paziente ma l’intera famiglia; il caregiver (familiare che cura), oltre che vedere la vita del proprio caro disgregarsi a poco a poco, non sa come accudirlo al meglio. Per questo è importante aiutare i familiari a capire cosa succede al malato, il perché dei suoi comportamenti e reazioni, come prendersi cura dello stesso e garantirgli una qualità di vita dignitosa nonostante la malattia. – continua Patrizia Paccagnella- È altresì importante creare un’alleanza tra le famiglie e le Istituzioni Sociali del territorio per affrontare INSIEME il percorso di aiuto e cura. “

Gli incontri in programma, ad ingresso libero e gratuito, si svolgeranno nella Sala Congressi “Lorenzo Spotorno” dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Per informazioni:

AFMAponentesavoneseODV tel. 345 7388089 - info@afmaponentesavonese.org

S.C. Neurologia, Ospedale Santa Corona Pietra Ligure - tel. 019.623.2601

AFMAponentesavoneseODV è un punto di riferimento per i familiari dei malati. Opera in sinergia con ASL2savonese; ha un Punto di Ascolto presso il Centro Disturbi Cognitivi, in Neurologia dell’Ospedale Santa Corona, il mercoledì mattina. Ha un servizio di Ascolto telefonico al n. 345/7388089. Riprenderà a breve “Ricordi e Caffè” (ex AlzheimerCaffè) presso L’Istituto Trincheri di Albenga, attività già gestita dall’Associazione e sospesa per la pandemia.