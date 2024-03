Giornata di piogge, vento e mareggiate: allerta gialla sul savonese fino alla mezzanotte

Cesserà alla mezzanotte, su tutta la provincia savonese compreso il ponente, l'allerta gialla per maltempo e rischio idrogeologico con mareggiate intense e vento forte a carattere di burrasca.

Confermato, quindi, quanto previsto nelle scorse ore sui settori di medio levante e dell'interno, prorogata invece di qualche ora nel ponente.

LE PREVISIONI DI ARPAL

Nella giornata di oggi, domenica 3 marzo, precipitazioni diffuse fino a moderate in gran parte del territorio savonese, con accumuli significativi soprattutto nelle zone più interne e nel Ponente, con locali rovesci e temporali nel Centro-Ponente che si estenderanno poi a Levante a partire dalla metà della giornata. Nevicate deboli intorno ai 1000 metri sui rilievi alpini del Ponente.

I venti, provenienti dal sud, soffieranno con forza di burrasca, con raffiche fino a 80-100 km/h e mareggiate intense dal tardo pomeriggio, generando un moto ondoso notevole con onde lunghe provenienti da Sud e Sud-Ovest.

Domani invece, lunedì 4 marzo, persisterà una certa instabilità atmosferica nella prima parte della giornata, con possibilità di rovesci e temporali locali, anche se la probabilità di fenomeni meteorologici intensi rimarrà bassa. Durante la mattinata, i venti vireranno a settentrione, raggiungendo intensità fino a forti raffiche su tutta la costa savonese, dove continueranno le mareggiate intense con le medesime caratteristiche di oggi, e sui crinali delle valli interne.

La tendenza è in miglioramento per la giornata di martedì 5 marzo, anche se l'avvicinarsi di una nuova perturbazione porterà nuove precipitazioni locali, probabilmente di intensità moderata, con possibilità di rovesci o temporali nella serata. I venti, che tenderanno a provenire da settentrione, aumenteranno di intensità anche con raffiche moderate in serata. Il moto ondoso, di conseguenza, aumenterà fino a raggiungere livelli localmente agitati, soprattutto nella levante regionale, verso tarda serata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

-A: lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa;

-B: lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno;

-C: lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla;

-D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida;

-E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.