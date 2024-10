A Spotorno una reunion per ricordare Matteo Marcenaro

Domenica 20 ottobre, alle ore 17:00, presso il Padel Spotorno si terrà una commovente reunion in memoria di Matteo Marcenaro, scomparso prematuramente il 13 novembre dello scorso anno.

L’evento, organizzato dagli amici più cari di Matteo e coordinato dalla Polisportiva Spotornese con il prezioso supporto organizzativo di AVIS Spotorno e degli Oratori Riuniti della Santissima Annunziata, vuole celebrare la vita e l’impegno civile di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità spotornese.

Attraverso la promozione di un torneo amatoriale di padel a lui dedicato, che per motivi organizzativi si svolgerà nel periodo natalizio, gli amici di Matteo si ritroveranno per condividere ricordi, sorrisi e le passioni comuni che li univa. Sarà anche l’occasione per sottolineare l’impegno di Matteo nel sociale, come assessore e consigliere comunale, e la sua attiva partecipazione nelle associazioni locali, in particolare all’interno dell’AVIS di Spotorno e degli Oratori Riuniti.

Durante la giornata, si celebrerà lo spirito più allegro e vivace di Matteo, la sua gioia di vivere, il piacere del cibo e della compagnia, valori che lo contraddistinguevano e che continueranno a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto.