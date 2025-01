Un "Premio Zonta per le Giovani Donne Leader” sostenuto dal club di Alassio Albenga

In occasione del 24 gennaio, “Giornata internazionale dell’educazione” - istituita nel 2018 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite per sottolineare il ruolo cruciale dell’istruzione e degli insegnanti nella crescita delle giovani generazioni - lo Zonta Club Alassio Albenga promuove il Premio Zonta per le Giovani Donne Leader (Zonta Young Women in Leadership Award), un'iniziativa annuale destinata alle giovani donne dai 16 ai 19 anni (compresi fino al 1° aprile 2025).

Questo premio è stato istituito per riconoscere e premiare le giovani con doti di leadership che si distinguono per il loro impegno sociale, la loro visione del futuro e il desiderio di contribuire a costruire un mondo migliore per bambine e donne.

l premio è aperto alle giovani che dimostrano di possedere qualità di "leader" e che sono attivamente coinvolte in attività di volontariato o che abbiano esperienze di leadership, come nel governo locale, nel consiglio studentesco o nel posto di lavoro, se già occupate.

Le partecipanti dovranno rispondere a un’Application in lingua inglese, che sarà poi verificata da una madrelingua, trattando temi riguardanti la loro futura vita professionale, le scelte di studio e la loro visione sulla posizione della donna nel nostro paese e nel mondo.

Le caratteristiche richieste alle partecipanti sono: impegno attivo nel volontariato, esperienza di leadership nel governo locale, nel consiglio studentesco o nel luogo di lavoro, conoscenza di Zonta International e dei suoi programmi (www.zonta.org), supporto della missione di Zonta International per la promozione dei diritti delle donne e delle bambine.

Per maggiori dettagli sul premio e sulle modalità di partecipazione, le giovani interessate possono consultare il sito del Club Zonta Alassio Albenga www.zontaalassioalbenga.it o contattare il Club via email a zontaalassio@tiscali.it.