Savona, ruba un giubbotto in un negozio durante il “Desbarassu”, arrestato dai Carabinieri

Il tradizionale “Desbarassu”, con l’esposizione di capi di abbigliamento e altri prodotti “in saldo” all’esterno degli esercizi commerciali, ogni anno attira moltissime persone per le vie di Savona.

I Carabinieri della Compagnia di Savona, per l’occasione, hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari di maggiore affollamento delle vie cittadine. Nella giornata di ieri un 25enne savonese, già noto alle Forze dell’Ordine, approfittando della confusione ha preso e portato via un giubbotto esposto all’esterno di un negozio in Corso Italia, dandosi immediatamente alla fuga a piedi.

Il personale addetto alle vendite, dopo essersi accorto del fatto ha chiesto l’intervento dei Carabinieri tramite 112 NUE tenendo di vista il giovane che era scappato a piedi verso la vicina Piazza Mameli, salendo poi su un autobus che stava per partire.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, su segnalazione su descrizione dell'uomo, lo hanno fermato mentre si trovava ancora sull’autobus di linea, recuperando il giubbotto rubato, che è stato restituito al proprietario.

Il 25enne savonese è stato accompagnato in caserma per i necessari ulteriori accertamenti e quindi arrestato in flagranza di reato, domani verrà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Savona.

"L’operazione, condotta con rapidità ed efficacia- spiega l'Arma - testimonia ancora una volta l’attenzione che l’Arma dei Carabinieri rivolge alla prevenzione e repressione dei reati predatori, a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria".