Cisano sul Neva, incidente in via Roma: un'auto coinvolta, soccorsi mobilitati

Incidente stradale nel primo pomeriggio (intorno alle 14.45) a Cisano sul Neva, in via Roma. Il sinistro, secondo quanto riferito, avrebbe coinvolto una sola autovettura. La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Bianca di Albenga e i Vigili del fuoco. Secondo i primi rilievi, il veicolo avrebbe fatto tutto da solo.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Chiuso momentaneamente al traffico il tratto di strada nel quale si è verificato il sinistro, per permettere le operazioni di messa in sicurezza dopo che dal mezzo incidentato si è verificata una fuoriuscita di liquidi.