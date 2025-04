Savona, corso sull'intelligenza artificiale e la comunicazione efficace rivolto ai dipendenti degli enti pubblici

Oggi si terrà presso il Campus Universitario di Savona un corso innovativo organizzato da S.P.E.S. S.c.p.A. con Relatori gli Ingg. Luca e Massimo Pacini rivolto ai dipendenti degli enti pubblici che esplora le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane.

Dalla creazione di contenuti multimediali alla divulgazione di procedure, dalla definizione di norme comportamentali alla presentazione di progetti e servizi, l’AI diventa un alleato concreto per migliorare comunicazione, efficienza e partecipazione.

Al corso certificato parteciperanno il Segretario Generale Dott. Lucia Bacciu, dirigenti e funzionari del Comune di Savona.

“L’Intelligenza Artificiale (IA) – commenta Gabriella Branca, Assessore del Comune di Savona con delega alla Transizione Digitale - è un insieme di tecnologie in grado di trasformare e potenziare attività economiche e sociali, migliorando i processi decisionali, l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti alle organizzazioni e agli individui. Con il sistema di IA si intende un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione che deduce dall'input che riceve come generare output come contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali, elementi che possono arricchire il lavoro dei nostri Uffici e facilitarne i processi”.

Si tratta di un importante percorso formativo certificato che unisce tecnologia, creatività e operatività, fornendo competenze subito spendibili nel contesto lavorativo, sia pubblico che privato, perché la trasformazione digitale passa anche dalla capacità di comunicare meglio e con più consapevolezza.