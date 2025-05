Albenga, festa parrocchiale a Salea con sagra gastronomica e giochi per grandi e piccini

Giovedì 1° maggio, la Parrocchia San Giacomo Maggiore invita tutti a partecipare alla tradizionale festa parrocchiale a Salea, con una splendida sagra gastronomica nell’area della celebre sagra del Pigato. A partire dalle ore 12:00 fino al tardo pomeriggio, sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione locale, tra cui carni alla brace, torte pasqualine, carciofi della Piana d'Albenga, fave, salame, pecorino, dolci fatti in casa e ottimo vino.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale, supportando così il mantenimento di un'importante struttura religiosa della comunità.

Oltre alla gastronomia, ci saranno anche giochi campestri per grandi e piccini, offrendo una giornata di divertimento per tutta la famiglia. In caso di maltempo, la festa sarà rinviata a domenica 4 maggio.