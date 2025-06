Cade con la moto a Zinola: centauro in codice giallo al San Paolo

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Zinola, dove un motociclista è caduto lungo la via Aurelia a Savona. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Mobilitata anche la polizia locale.

Il conducente della moto, dopo l’incidente, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Fortunatamente, secondo quanto riferito, le sue condizioni non sarebbero gravi. Restano da chiarire le cause della caduta.