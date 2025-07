Albenga intensifica i controlli su rii e canali nelle zone frequentate dai camper

Con l’avvio della stagione estiva e l’aumento della presenza turistica sul territorio, il Comune di Albenga, in collaborazione con SCA (Servizi Comunali Ambientali), ha avviato un’intensificazione dei controlli sui rii e i canali, in particolare nelle zone limitrofe alle aree frequentate da camper. L’obiettivo è quello di prevenire sversamenti illeciti che potrebbero compromettere la qualità delle acque interne, con possibili ripercussioni anche sul mare e sulla balneabilità delle spiagge.

Proprio questa mattina, sono in corso verifiche e campionamenti approfonditi sul rio Avarenna, uno dei corsi d’acqua sotto osservazione. Alcuni tratti sono risultati visibilmente più torbidi e, per questo motivo, SCA è intervenuta tempestivamente per aspirare le acque e procedere, in collaborazione con gli uffici comunali, a una serie di analisi puntuali.

Va sottolineato che la SCA monitora quotidianamente i rii e i canali di tutto il territorio ingauno, effettuando campionamenti costanti. Tuttavia, su richiesta del Comune, durante il periodo estivo tale attività è stata rafforzata, anche attraverso una stretta collaborazione con la Polizia Locale, al fine di individuare e contrastare eventuali condotte illecite, come scarichi abusivi e sversamenti irregolari.

“La salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica sono una priorità – commenta il sindaco Riccardo Tomatis – e proprio per questo stiamo intensificando le attività di prevenzione e controllo soprattutto nei mesi estivi, quando la pressione sul nostro territorio aumenta. Abbiamo chiesto a SCA e alla Polizia Locale uno sforzo particolare in questo senso perché comportamenti illeciti oltre a danneggiare l’ecosistema, potrebbero compromettere la balneabilità delle nostre acque. Invitiamo tutti a collaborare con senso civico e rispetto per il nostro patrimonio naturale”.

Il Comune invita la cittadinanza e i turisti a collaborare segnalando tempestivamente eventuali anomalie o situazioni sospette alle autorità competenti, contribuendo così alla protezione del territorio e del mare di Albenga.