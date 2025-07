Cairo celebra Ferrania: il rullino P30 diventa monumento

Un inno alla Ferrania, alla storia della pellicola e alla città di Cairo Montenotte: ecco quanto rappresenta la nuova installazione che sarà posizionata all’ingresso del centro storico. Sabato 12 luglio, alle ore 18, il Comune scoprirà il monumento che riproduce in scala l’iconico rullino fotografico P30, un unico blocco monolitico realizzato con una struttura metallica interna e una copertura in vetroresina, in grado di resistere al caldo e al freddo, con una dimensione complessiva di 2,50 metri di altezza e 1,20 metri di larghezza.

Il monumento, che rappresenta fedelmente l’originale del collezionista Arrigo Bertone, da cui è stato realizzato il prototipo attualmente esposto al “Ferrania Film Museum”, sarà posizionato nella rotonda del ponte Stiaccini.

La “Ferrania P30”, rigorosamente in bianco e nero, incarna un’estetica senza tempo, richiamando le pellicole cinematografiche preferite dai rinomati registi italiani durante la metà del XX secolo. Con il suo abbondante contenuto di argento, produce immagini ad alto contrasto accompagnate da una grana praticamente impercettibile, perfettamente adatta agli ambienti esterni illuminati dalla luce naturale e agli interni con illuminazione supplementare. L’indice di esposizione di 80 ISO della P30 offre flessibilità e versatilità.

Non sorprende che registi italiani leggendari come Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e Federico Fellini abbiano scelto la P30 per creare i loro film più iconici. La popolarità del look della P30 nel cinema era così immensa che, nel 1958, fu sviluppata appositamente una versione per la fotografia fissa.

"Una vera e propria leggenda del mondo della pellicola sarà posizionata in un punto strategico del nostro Comune, un simbolo identitario e, allo stesso tempo, un omaggio alla nostra storia che non vuole essere nostalgico, ma capacità di guardare avanti con una sempre nuova prospettiva", commenta l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ghione.

"Abbiamo fortemente voluto la realizzazione di questo monumento — prosegue il sindaco Paolo Lamberti — per la grande forza e potenza visiva che esso può trasmettere e da cui può scaturire. Il nostro passato, e la Ferrania nello specifico, rappresentano elementi fondanti del nostro presente, da cui non dobbiamo prescindere e che dobbiamo onorare, consapevoli delle loro potenzialità per gli investimenti presenti e futuri".

Il programma dell’evento prevede il saluto del sindaco e delle autorità alle ore 18 in piazza della Vittoria; a seguire, l’inaugurazione del monumento “Ferrania P30” alla rotonda del ponte Stiaccini e la visita al “Ferrania Film Museum”.