Savona: il Comune approva la gara per il nuovo servizio di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti

Il Comune , capofila dell’Ambito territoriale sociale n. 7 Savonese, ha approvato l’avvio di una gara europea per affidare il nuovo Servizio di assistenza domiciliare integrata rivolto agli anziani non autosufficienti. Si tratta di un intervento importante, finanziato grazie ai fondi del Pnrr, Missione 5 “Inclusione e coesione”, che ha come obiettivo principale quello di sostenere l’autonomia e il benessere delle persone più fragili, offrendo loro la possibilità di continuare a vivere nella propria casa e nel proprio contesto familiare.

Il servizio, che avrà una durata di sette mesi a partire dal primo settembre 2025, prevede un investimento complessivo di circa 627 mila euro, coperto quasi interamente da risorse europee. Sarà attivo su tutto il territorio dell’Ambito territoriale sociale n. 7, che comprende i comuni di Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Mioglia, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure e Varazze.

L’obiettivo è offrire un servizio di assistenza domiciliare che aiuti le persone anziane a mantenere una buona qualità di vita, sostenendo al tempo stesso le famiglie e cercando di evitare, per quanto possibile, il ricorso a strutture residenziali. La gara si svolgerà con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Questo intervento rientra in un progetto più ampio, finanziato complessivamente con 2,46 milioni di euro di fondi Pnrr, che comprende anche la ristrutturazione di spazi destinati a ospitare persone non autosufficienti e l’acquisto di strumentazioni domotiche per favorire l’autonomia degli anziani.