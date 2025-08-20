No al rigassificatore a Vado, esulta il Pd locale: "Vittoria del territorio unito, ora serve un atto ufficiale"

"Le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha dichiarato politicamente chiusa la questione dell'arrivo nel nostro mare del rigassificatore, sono un segnale importante nella direzione da sempre auspicata da questo territorio. Naturalmente ora serve un atto formale che sancisca senza ombra di dubbio quanto affermato verbalmente dal Ministro".

E' questo l'auspicio di Emanuele Parrinello e Simone Anselmo, rispettivamente segretario provinciale e comunale savonese del Partito Democratico, che in una nota, all'indomani del "no" da parte del ministero allo spostamento nel Mar Ligure da Piombino, sottolineano l'importanza della mobilitazione popolare sul tema. "Dopo aver costretto a un clamoroso dietrofront il centrodestra regionale, che in origine aveva promosso l'arrivo del rigassificatore, la protesta dei cittadini sembra aver fatto cambiare idea anche al centrodestra nazionale. Questa vicenda, se si concluderà come ormai sembra scontato, è la dimostrazione che un territorio, quando è unito e protesta civilmente ma con fermezza e soprattutto avendo ottimi argomenti, può anche ribaltare una scelta politica che in una prima fase sembrava già definitiva".

"Comitati, partiti di opposizione in Regione, associazioni attive da sempre e associazioni nate per l'occasione, cittadini singoli, si sono uniti in una grande battaglia pacifica facendo ciascuno la propria parte nel migliore dei modi e ora si può dire che siano a un passo dalla vittoria: manca solo la firma che la sancisce" continuano Parrinello e Anselmo.

Non manca però, nella loro nota, una stoccata ad alcuni colleghi politici: "Fa sorridere che parlino di vittoria anche forze politiche che in Consiglio Regionale hanno sostenuto e votato ripetutamente a favore dell'arrivo del rigassificatore, gente che dava ai contrari dei 'terrapiattisti'. Sorridiamo perché anche questo dimostra che la battaglia è stata vinta".