Differenziata a Savona, una lettrice: "Precedente sistema più efficiente, più efficace, più razionale"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da una lettrice, circa il tema della nuova raccolta differenziata a Savona.

"Gentile direttore,

ho letto la lettera di una cittadina che lamenta il disturbo notturno dovuto alla raccolta differenziata in piena notte. Anche in precedenza questo avveniva ma intorno alle 10 di sera, sulla strada principale, in tempi rapidissimi e senza rumori ulteriori.

Io abito al piano terreno, nella nottata in cui ci sono tre diversi tipi di raccolta il mezzo, con il cicalino della retromarcia inserito per tutto il tempo, il motore acceso, e lo scambio comprensibile e naturale di chiacchiere tra gli operatori, sosta per almeno un quarto d'ora sotto la finestra della mia camera da letto verso le 2:00, verso le 3:00, verso le 4:00 del mattino. Non vi nascondo che il giorno successivo non avendo dormito per tutta la notte siamo veramente stanchi e il lavoro diventa faticoso.

Pur comprendendo la necessità di procedere alla raccolta differenziata, resto dell'avviso che il sistema precedente era di gran lunga più efficiente, più efficace, più razionale. Che ci sia un vantaggio nella differenziata capillare è riguardevole ma per i pochi che non la facevano in modo corretto ci stanno rimettendo i molti che invece agivano in maniera civile.

Inoltre, paventare l'arrivo del famigerato termovalorizzatore per sedare la popolazione mi sembra un mezzuccio che ricorda il tempo dei no-vax. Ci sono esempi di termovalorizzatori estremamente efficaci e capaci di mimetizzarsi in una grande città fornendo energia e risparmio alla popolazione. Copenaghen col suo CopenHill insegna. Senza voler raggiungere questi livelli di tecnologia a noi sconosciuti si potrebbe tornare ai nostri semplici cassonetti di quartiere.

Se volessimo inoltre parlare dei 2000/3000 passeggeri che a volte sbarcano nel nostro porto ci chiederemmo dove potrebbero buttare quella bottiglietta d'acqua a testa che si presume possano bere. L'unico posto possibile sono i mini cestini cittadini che ormai traboccano di spazzatura e di escrementi canini.

Distinti saluti

Marcella Pera"