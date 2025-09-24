Loano accoglie il 12° Raduno Abarth Club Valbormida e Savona

Domenica 28 settembre Loano ospiterà il 12^ raduno dell'Abarth Club Valbormida e Savona. Sarà una domenica all'insegna delle divertenti strade della Valbormida e della bellezza della riviera ligure.

L'evento è aperto a tutti i possessori di Abarth moderne e storiche. Potranno partecipare massimo 100 auto.

Il programma prevede alle 8.30 il ritrovo in via delle Caselle (con colazione presso il locale di Parco Rocca); alle 9.30 inizierà il giro, che vedrà le auto toccare Boissano, Toirano, Bardineto e Calizzano, dove i partecipanti si fermeranno per l'aperitivo.

A seguire, ritorno a Loano passando per Castelvecchio di Rocca Barbena, Balestrino, Toirano e Boissano. Mentre i partecipanti pranzeranno in un ristorante del lungomare, le auto saranno in bella mostra in corso Roma, pronte a farsi ammirare da curiosi e appassionati. Alle 15 si terranno le premiazioni con il saluto ai partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Davide Revello al numero 347 8900402 o Samantha Genta al numero 342 9080775 o inviare una mail a abarth.valbormida.savona@virgilio.it.