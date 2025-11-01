90enne disperso nei boschi, oltre 100 persone in campo per ritrovare Salvatore Fontana

Sono riprese questa mattina, all’alba, le ricerche di Salvatore Fontana, il 90enne scomparso da domenica scorsa nei boschi tra Altare e Cairo Montenotte, nella zona delle pale eoliche. Le operazioni sono andate avanti per l’intera giornata, fino al calare della luce, ma purtroppo senza alcun esito.

Dopo la sospensione ufficiale delle ricerche da parte dei soccorritori, avvenuta mercoledì a causa dell’assenza di nuovi elementi utili, familiari e amici hanno deciso di non arrendersi, organizzando autonomamente una nuova giornata di perlustrazioni.

All’appello hanno risposto oltre un centinaio di persone, tra cui due squadre della Croce Rossa Italiana e altrettante unità cinofile volontarie, che si sono unite al gruppo formato da parenti, conoscenti dell’anziano e altri volontari.

Salvatore Fontana era molto conosciuto in zona: cacciatore e fungaiolo appassionato, amava trascorrere le giornate nei boschi, dove si recava quasi quotidianamente.

Nonostante l’esito negativo della giornata odierna, la determinazione dei familiari e degli amici resta alta. Domani sono previste nuove perlustrazioni mirate in autonomia, e gli amici più stretti continueranno a cercare anche in zone più lontane, per escludere ogni dubbio.

I parenti di Fontana hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche e che continuano a mostrare solidarietà e vicinanza in questo momento difficile.