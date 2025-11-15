Miss Blumare 2025: secondo posto nazionale per Alice Fenoglio

Alice Fenoglio, Miss Albenga Summer 2025, conquista il secondo posto alla Finale Nazionale di Miss Blumare 2025

Nel corso dell'appuntamento, svoltosi a bordo della nave MSC Grandiosa, Alice Fenoglio si è distinta in modo particolare, conquistando un meritatissimo secondo posto. La giovane modella, appartenente all’Agenzia Arte&Moda di Maurizio Tonini, ha confermato il proprio valore con un percorso impeccabile e un’eleganza che ha attirato l’attenzione della giuria.

Il primo posto è stato assegnato ad Asia Baldini, anche lei facente parte dell’Agenzia Arte&Moda, a dimostrazione dell’alto livello delle modelle appartenenti al gruppo. Nonostante ciò, il risultato ottenuto da Alice rappresenta un traguardo di grande prestigio, che valorizza pienamente il suo talento e la sua crescita professionale.

Sempre per la regione Liguria ha partecipato anche Noemi Carfora, che ha conquistato la settima fascia, ottenendo quindi il settimo posto nazionale, dopo essersi aggiudicata il titolo di Miss Pietra Ligure 2025. Un ulteriore risultato significativo per il team ligure, che porta a casa più riconoscimenti di grande rilievo.

Inoltre, tra le finaliste nazionali era presente anche Giada Dell’Itala, già vincitrice di Miss Pietra Ligure 2023 e modella dell’Agenzia Arte&Moda, che quest’anno ha concorso per la regione Piemonte, conquistando una prestigiosa fascia a livello nazionale.

Il percorso che ha portato Alice Fenoglio fino alla finale nazionale è nato grazie alla sua vittoria al concorso Miss Albenga Summer 2025. Nella stessa serata, Alice ha inoltre conquistato anche la fascia Miss Santero 958, marchio main sponsor della manifestazione e del Miss Summer Tour.

“Il risultato di Alice ci rende particolarmente orgogliosi. Ha dimostrato determinazione, impegno e una presenza scenica sempre più matura. Il suo secondo posto nazionale è un riconoscimento più che meritato”, dichiara lo Staff di Miss Albenga Summer.