Albenga, la luce di San Martino risuona nella Torre Civica con il trio Ring Around Roses

La Torre Civica di Albenga si prepara ad accogliere un evento di grande suggestione dedicato alla musica antica e alla sua capacità di unire storia, spiritualità e narrazione. Venerdì 21 novembre, alle ore 21, il pubblico potrà immergersi in un viaggio sonoro tra XIII e XV secolo, guidato dalle voci del trio Ring Around Roses, formato da tre artiste di riconosciuta sensibilità interpretativa: Vera Marenco (voce e viella), Manuela Litro (voce) e Anna Rapetti (voce).

Il concerto, intitolato “Anima Florens”, nasce sotto il simbolo di San Martino e ne richiama la luce, evocata attraverso un repertorio che intreccia poesia, misticismo e tradizioni vocali medievali. Le tre interpreti, con timbri raffinati e una cura esecutiva filologica, restituiscono alla musica antica la sua dimensione più autentica: un linguaggio capace di attraversare i secoli e di parlare ancora oggi all’intimità di chi ascolta.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi alla biglietteria della mostra Magiche Trasparenze presso Palazzo Oddo, in Via Roma 58 ad Albenga, telefonando al numero 0182 571443 o scrivendo all’indirizzo email info@fondazioneoddi.it.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Oddi e rientra nel programma di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città di Albenga.