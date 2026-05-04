Savona, ponte sul Quiliano, via ai lavori con viabilità a senso unico alternato fino a ottobre

Partono da oggi, 4 maggio 2026, le nuove limitazioni al traffico per il cantiere dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Quiliano sull' Aurelia”, uno snodo cruciale per la viabilità savonese. Il cantiere, affidato al Consorzio Stabile S.A.C. per conto di ANAS, comporterà importanti modifiche alla circolazione fino al 7 ottobre, salvo eventuali proroghe.

Le modifiche avranno un impatto significativo soprattutto nel quartiere di Zinola e nelle aree limitrofe. Oltre al senso unico alternato, sono previste deviazioni consigliate verso l’autostrada e Vado Ligure, con percorsi alternativi segnalati lungo la viabilità cittadina.

Tra le principali indicazioni ci sono : deviazioni verso piazzale Amburgo e la strada a scorrimento veloce; indirizzamento del traffico verso via Quiliano e nuove direzioni obbligatorie in corrispondenza di alcuni incroci strategici. Resta invece confermato il doppio senso di circolazione in via Quiliano.

Durante tutta la durata dei lavori saranno in vigore limiti di velocità progressivi (da 40 a 20 km/h) e divieti di sorpasso. L’area di cantiere sarà delimitata e segnalata con apposita segnaletica temporanea, anche luminosa nelle ore notturne.

Particolare attenzione sarà garantita alla sicurezza: dovrà essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso e degli autobus di linea, oltre al mantenimento di una corsia di marcia larga almeno 3,5 metri.

Resta però il problema dei contemporanei lavori sulla strada di scorrimento. Tema questo al centro di diversi incontri anche in Prefettura alla presenza della Provincia, di Anas e dei comuni di Vado, Quiliano e Savona.

Gli interventi sulla strada "bis" savonese, dopo anni di cronoprogramma non rispettati, dorebbero concludersi il prossimo 27 maggio, salvo imprevisti.

Circa tre settimane prima però Anas quindi partirà con i lavori sulla statale con una viabilità già in ginocchio soprattutto nel centro di Vado in via Ferraris (a causa dell'uscita bloccata dalla superstrada all'altezza dei Docks) con il traffico che potrebbe andare ulteriormente in tilt.

Una soluzione potrebbe essere stata presa consentendo il traffico a senso unico alternato con le lavorazioni che saranno effettuate a step.



