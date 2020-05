Lettera al Direttore: "Sindaco Caprioglio, spero di vederla mobilitata per una città che va messa in sesto"

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di un giovane dopo quanto accaduto ieri sera nella Darsena savonese a cui ha fatto seguito la dura reazione della prima cittadina: Marzo 2020, la pandemia scoppia in Italia. Tutti i governatori e sindaci d’Italia organizzano task force, riunioni di giunta fino alle 3 del mattino per interpretare i decreti del governo e informare nella maniera più chiara possibile i cittadini, perché lei no?

Tutti i sindaci e governatori d’Italia parlano ai propri cittadini tramite i canali social con dei video in diretta per trasmettere le linee guida sull’emergenza, rivelandosi dei veri e propri punti di riferimento per le loro comunità. Perché lei no?

Tutti i sindaci e governatori d’Italia hanno disposto ordinanze riguardo l’obbligo delle mascherine e sulle regole per far rispettare il distanziamento in città.

Tutti i sindaci e governatori d’Italia appena hanno riaperto le attività produttive sono “andati a trovare” i baristi, panettieri, macellai e ogni genere di commerciante per cercare di sostenerli e capire le loro esigenze. Perché lei no?

Tutti i sindaci e governatori d’Italia si sono esposti chiaramente sulla movida, senza vietarla, ma creando dei tavoli di lavoro con gli esercenti e dei percorsi anti-covid da farci rispettare. Beppe Sala e Marco Bucci sono modelli da seguire, e gestiscono città molto più difficili della “sua”. Perché lei no?

Lei definisce i giovani ineducati dai genitori. Gli stessi giovani con cui lei non ha mai riuscito a creare un legame ed “ascoltare” per capire i loro problemi e operare concretamente su queste tematiche per risolverle insieme.

Tutti i sindaci e governatori d’Italia hanno supportato le attività culturali a distanza, create da cittadini con tanta voglia di trasmettere le proprie passioni agli altri in un momento difficile. Perché lei no, e ci snobba?

Il primo cittadino deve essere, oltre che un amministratore pubblico, un punto di riferimento della comunità: deve entrare in contatto diretto con i propri concittadini e dimostrarsi una figura all’altezza. Perché lei non lo fa? Secondo me, nessuna città si meriterebbe un sindaco fantasma. Se lei è stufa e non ha voglia fare tutte queste cose indispensabili per la sua figura e per la città, le dico anche che siamo molto più stufi noi di non essere considerati.