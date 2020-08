Alassio, il comandante dell'Arma Massimo Ferrari promosso tenente colonnello

Massimo Ferrari, da tre anni al comando della compagnia dei carabinieri di Alassio, è stato promosso tenente colonnello. Un riconoscimento prestigioso per il militare dell'Arma nato a Gallipoli cinquant'anni fa, residente per anni a Racale, giunto nella città del muretto da capitano.

Quest'oggi il primo giorno con i gradi addosso, una prima volta anche per la compagnia alassina (che comprende i comuni di Andora, Laigueglia, Alassio e l’entroterra di Albenga da Villanova fino a Vendone e Onzo, con Cisano e Zuccarello) che mai era stata guidata da un tenente colonnello.

Un rapporto stretto quello di Ferrari, tifoso della Juventus, con il territorio "sorvegliato" dalla sua compagnia. Soprattutto con Alassio dove il neo tenente colonnello ama vivere a stretto contatto con la gente per le vie del budello e della passeggiata in vari momenti della giornata: un forte segnale di vicinanza nei confronti dei cittadini. Senza dimenticare le importanti azioni anticrimine eseguite con successo nei giorni scorsi, come ad esempio l'operazione 'Young Robbers' (leggi QUI).

In allegato Massimo Ferrari insieme al noto giornalista Gianluigi Nuzzi.