50esimo della Regione, Piana (Lega): "Un patrimonio di esperienza e di nuove professionalità amministrative"

Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato all’inaugurazione della mostra “Regione Liguria - i nostri primi 50 anni”, organizzata dalla Giunta e dall’Assemblea legislativa, in collaborazione con Ansa, per celebrare la nascita delle Regioni. «Esattamente 50 anni fa – dichiara Piana - veniva portato a compimento il dettato costituzionale là dove prevedeva la nascita delle Regioni. Fu il primo passo verso un progressivo e virtuoso decentramento delle funzioni, verso un’azione amministrativa più vicina al territorio e per l’assunzione di responsabilità di una nuova classe politica. Questo processo - aggiunge il presidente - merita ancora adeguamenti per raggiungere un’autonomia differenziata e mettere fine alle ambiguità che nel tempo hanno generato troppo conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni. Resta comunque il patrimonio di esperienza e di nuove professionalità amministrative maturate degli ultimi 50 anni e la mostra, sapientemente costruita con il fondamentale contributo dei nostri uffici, esalta i momenti istituzionali e storici più significativi della nostra Liguria».

L’esposizione si sviluppa lungo due percorsi con preziosi contributi fotografici che immortalano i passaggi salienti della vita dell’ente regionale e i principali fatti di cronaca della Liguria.