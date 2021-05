Tovo chiede il potenziamento del punto vaccinale della Val Maremola, Oddo: "Per accelerare il processo di vaccinazione"

"La prima settimana di operatività del Punto Vaccinale Territoriale (PVT) della Val Maremola realizzato dalle Farmacie con la collaborazione delle amministrazioni comunali di Tovo, Giustenice e Magliolo, è andata benissimo con tutti gli appuntamenti rispettati e soprattutto con la grande soddisfazione degli utenti per la professionalità degli operatori e l'organizzazione complessiva del servizio. Grazie quindi a tutti i professionisti che vi lavorano e che prestano servizio anche in maniera volontaria". Così Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, con un post sulla propria pagina Facebook.

"Visto quindi il successo dell'iniziativa e soprattutto per accelerare il processo di vaccinazione, oggi ho scritto al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al direttore di A.Li.Sa, Francesco Quaglia ed al Presidente della IIa commissione Sanità della Regione Brunello Brunetto chiedendo che venga al più presto permesso anche a PVT delle Farmacie di poter vaccinare tutte le fasce d'età ampliando così la sfera di utilizzo della struttura, permettendo quindi l'utilizzo degli altri vaccini oltre Astra Zeneca, come Moderna o Pfizer - prosegue il primo cittadino - L'auspicio è che questa richiesta venga accolta e si faccia un ulteriore passo in avanti affinché tutte le persone possano avere la possibilità di vaccinarsi utilizzando tutti gli strumenti messi in campo in questa fase della pandemia" conclude infine il sindaco tovese.