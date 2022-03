Incendio boschivo a Roccavignale, riprendono focolai: intervento dell'elicottero

Si è alzato leggermente il vento e in quota ha ripreso leggermente forza l'incendio nei boschi tra Roccavignale e Montezemolo portando così nuovamente all'intervento dell'elicottero.

Nella notte erano proseguite le operazioni di spegnimento, da parte dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile, del rogo che si è sviluppato, per causa ancora da accertare (stanno indagando i carabinieri e i carabinieri forestali di Ceva), nei pressi di una baracca coinvolgendo successivamente la vicina vegetazione, minacciando due villette che però non hanno subito danni e non si sono registrati feriti e intossicati anche se per qualche ora per via precauzionale le abitazioni sono state evacuate.

Sul posto avevano operato sin da subito squadre di pompieri dal distaccamento di Cairo Montenotte e dalla centrale di Savona, con un'autobotte a disposizione. Ad esse si erano sommati due elicotteri che aveva sorvolato l'area finché la luce del giorno lo ha permesso.

Al momento sul posto sono presenti una decina di volontari Aib di Roccavignale, Cisano e Finale.