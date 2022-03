Incendio boschivo a Roccavignale: ancora una nottata di lavoro per vigili del fuoco e volontari Aib

Ancora una notte di lavoro per vigili del fuoco e volontari della protezione civile- Aib impegnati nella bonifica dell'incendio che, dalla mattinata di venerdì 25 marzo, si è sviluppato nei boschi tra Roccavignale e Montezemolo.

Sulle cause dell'incendio (divampato nei pressi di una baracca e che ha coinvolto successivamente la vicina vegetazione) indagano i carabinieri e i carabinieri forestali di Ceva. Nelle scorse ore il fuoco aveva minacciato due villette che però, fortunatamente, non hanno subito danni. Inoltre, non si sono registrati feriti e intossicati anche se per qualche ora per via precauzionale le abitazioni sono state evacuate.