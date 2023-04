Giornata mondiale della Terra in libreria con “Earthphonia”

Forse non tutti lo sanno, ma questa ricorrenza è legata proprio alla pubblicazione nel 1962 di uno dei primi testi ambientalisti, “Primavera silenziosa”, della scienziata e biologa statunitense Rachel Carson. Grazie a lei, l’uso indiscriminato di fitofarmaci in agricoltura è stato messo sotto accusa.

Da allora, tanti altri libri sulla difesa dell’ambiente sono stati scritti, ma mai come oggi avvertiamo il bisogno di leggerli, per informarci di più, approfondire le cause del cambiamento climatico e capire come invertire la rotta.