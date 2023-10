Albisola, incendio nel laboratorio di ceramica Officina 900: lanciata una raccolta fondi

Il laboratorio di ceramica Officina 900 va a fuoco nella notte lo scorso 26 ottobre in via Alessandria ad Albisola Superiore e la stessa reatà albisolese di cui fanno parte diversi artisti del territorio hanno lanciato su Go Fund Me una raccolta fondi per cercare di rialzare la testa e riaprire l'attività.

"Devastante incendio nel laboratorio di ceramica Officina900, unisciti a noi, anche un piccolo gesto può fare la differenza. Nel cuore della notte è scoppiato un incendio in Officina che ha distrutto: anni di lavoro, attrezzature, impianti, progetti, ma soprattutto un luogo vissuto da un gruppo di creativi e amici che lo abita e lo sente casa - scrivono nella raccolta fondi i membri di Officina900 - La causa dell’incendio è stata un cortocircuito, in poche ore le fiamme, il fumo e l’acqua sparata dai pompieri hanno fatto svanire quello che con il cuore e la fatica avevamo creato in cinque anni".

"Officina900 é uno spazio creativo che ospita studi di artisti ed artigiani, dove ci s’impegna attivamente per la formazione e la crescita artistica delle nuove generazioni a titolo gratuito e nell’organizzazione di eventi culturali e sociali. Si tratta di un luogo libero e condiviso dove ci si incontra per progettare, creare e semplicemente stare insieme - proseguono - Attiva dal 2018 ha ospitato al suo interno numerosi artisti, collaboratori, residenze, amici e studenti che non sapevano dove andare a mangiare o a dormire. Vi chiediamo un aiuto, anche piccolo, per fare ripartire la nostra realtà, devastata dalle fiamme. Ringraziamo di cuore chi vorrà darci una mano e sostenerci".

"Solidarietà e vicinanza agli artisti del laboratorio di Officina900, colpito da un incendio che ne ha distrutto gli spazi interni e le attrezzature. Anni di lavoro, progetti realizzati e in corso d’opera sono stati devastati dalle fiamme ma Albisola non dimentica ed è per questo che anche come Amministrazione Comunale ci stringiamo attorno a Gabriele Resmini, a Luca Pellegrino e a tutti coloro che hanno reso grande e speciale questo luogo di sperimentazione e di innovazione - dice l'assessore alla cultura Simona Poggi insieme ai membri della giunta comunale - In queste ore gli artisti di Officina900 hanno avviato una raccolta fondi di solidarietà per far ripartire la loro attività coprendo i danni. Ci uniamo a questa mission e ci facciamo portavoce di tutti coloro che hanno vissuto Officina900 come la propria casa. Perché questa è una ferita al cuore di tutta la Comunità".

QUI per partecipare alla raccolta fondi.