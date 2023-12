Area canina delle Trincee, Benetti (Leidaa) di nuovo all'attacco: "Sempre peggio, la gente è veramente stanca" (FOTO)

Continua a far discutere il tema legato alla manutenzione dell'area canina delle Trincee di Savona.

A lanciare l'allarme è il presidente della Leidaa Savona Benetti che già aveva segnalato la criticità lo scorso giugno e che ha avuto un incontro con il sindaco Marco Russo.

"Questo degrado sta continuando da anni, l'area canina andrebbe divisa. Un anno fa sono andato in Comune e davanti al sindaco abbiamo parlato di questa area e anche delle problematiche presenti all'interno di sera - ha spiegato il numero uno della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Savona - continuo a denunciare questa situazione, il sindaco aveva detto che doveva subentrare una ditta per sistemare la zona. Sono passati 7-8 mesi dal mio penultimo appello ma non si è visto niente, anzi è sempre peggio, sta andando in decadenza. La gente è veramente stanca".

"E' devastata, pericolosa perché ci sono ferri fuori dalla rete. Nell'entrata c'è il cancello tenuto con i ferri arrugginiti, vi sembra una cosa da tenere a Savona? - denuncia nella sua diretta social Benetti - l'area dovrebbe essere divisa perché ci sono molossi e cani piccoli e tanti non li tengono al guinzaglio. Quando piove poi è completamente impraticabile. Spero che arrivi alle orecchie di qualcuno".