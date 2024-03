Incendio palazzina di via Venezia, tra gli sfollati una famiglia di cinesi: "Il fumo nero avvolgeva la casa"

Spavento, preoccupazione ma tanta voglia di ritornare nelle proprie abitazioni.

Questi gli stati d'animo che hanno provato i residenti della palazzina di via Venezia evacuata questa notte dai vigili del fuoco per via di un incendio che si è verificato in un'abitazione al settimo piano.

"È dalle 3 e mezza che siamo fuori casa finché non finiscono di pulire e mettere in sicurezza almeno le scale. Per fortuna che c'era la Croce Bianca stanotte" ha detto una signora questa mattina.

Una famiglia di nazionalità cinese composta da 7 persone più altri 3 familiari in visita, che abita all'ottavo piano, ha trovato prima sistemazione dalla Croce Bianca di Savona che ha messo a disposizione il proprio dormitorio e poi grazie al Comune in un appartamento al Seminario vescovile.

"Mio fratello ha visto che dalla finestra usciva fumo e poi ha sentito un odore fortissimo - spiega una delle donne ancora ospitate dalla pubblica assistenza savonese - Ho chiamato poi mio marito e c'era tutto il fumo nero che avvolgeva la casa. Subito ho chiamato il 113 e poi sono andata ad avvisare i vicini. Prima sono entrata in casa e ho visto che c'è sul muro una spaccatura e ancora tanto fumo".

Questa notte fondamentale oltre chiaramente all'intervento dei pompieri, è stato il soccorso dell'automedica del 118, la Croce Bianca insieme alla Croce Rossa Savona e alla Croce d'Oro di Albissola Marina.

Delle quattro persone assistite dal personale sanitario subito dopo lo scoppio del rogo, due sono rimaste ferite e intossicate e restano ricoverate in ospedale al San Paolo per un peggioramento delle loro condizioni.

"Abbiamo offerto generi di conforto e il dormitorio per i bimbi. Si è cercato di dare per quello che è possibile, una mano, un sorriso, due parole, hanno fatto tanto - spiega un milite della Croce Bianca che ha aiutato a recuperare anche dei medicinali per una persona anziana - Era tutto invaso dal fumo poi c'era l'acqua per le scale. Nel male è stata una bella operazione congiunta di tutte le forze in campo".

Sul posto stanno ancora lavorando i Vigili del fuoco per bonificare l'area e consentire via via, dopo le dovute verifiche del caso, il rientro in giornata dei residenti dei primi quattro piani dell’edificio. Per gli ultimi due invece, maggiormente danneggiati, si dovranno attendere ulteriori valutazioni.

La via intanto è ancora chiusa al traffico con gli agenti della polizia locale sul posto.