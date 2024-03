Savona, fiamme in un appartamento di via Venezia: quattro ricoverati, evacuata una porzione di palazzina (FOTO)

E' di quattro persone ricoverate in codice verde e una ventina di sfollati, oltre che di un appartamento andato distrutto, il bilancio di un incendio scatenatosi nel cuore della notte a Savona, in un palazzo di via Venezia.

Ancora incerte le cause del rogo sviluppatosi intorno alle 3 della notte a cavallo tra sabato 2 e domenica 3 marzo in una delle abitazioni al sesto piano dell'edificio, che si trova verso l'angolo con piazza Saffi della via, sul quale stanno indagando i vigili del fuoco intervenuti sul posto con tre squadre e un'autoscala, utilizzata per evacuare alcune delle persone rimaste coinvolte.

Quattro di esse hanno manifestato sintomi che hanno necessitato di cure mediche. Oltre all'automedica Sierra 1 sul posto sono intervenuti i militi delle locali Croce Rossa, Croce Bianca e Croce Oro Mare che hanno trasportato le vittime in condizioni non gravi al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

I vigili del fuoco intanto sono al lavoro, dopo aver provveduto allo spegnimento nelle ore immediatamente successive all'incendio, per le operazioni che li porteranno alla bonifica ma intanto una porzione di immobile è stata dichiarata momentaneamente inagibile. L'odore acre di bruciato si è sentito, sospinto dal vento, in tutta la zona limitrofa e fino a Villapiana.

Della ventina di persone per ora rimaste senza casa, alcune senza una possibilità di ricollocarsi nell'immediato tramite altre abitazioni di parenti o conoscenti, si stanno occupando le pubbliche assistenze ed è stata interessata la Prefettura per trovare una soluzione all'emergenza abitativa venutasi a creare. Sul posto in un primo momento sono intervenuti i carabinieri.