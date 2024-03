Savona, evacuata la palazzina di via Venezia coinvolta nell'incendio. In sette ancora senza sistemazione

E' stato totalmente evacuato il palazzo di via Venezia a Savona coinvolto stanotte dall'incendio divampato da un appartamento al sesto piano, le cui cause sono ancora in via d'accertamento da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti nel cuore della notte.

Delle quattro persone assistite dal personale sanitario subito dopo lo scoppio del rogo, due sono rimaste ferite e intossicate e restano ricoverate in ospedale al San Paolo per un peggioramento delle loro condizioni.

I residenti hanno trovato un'autonoma sistemazione dopo l'iniziale supporto ricevuto dalle pubbliche assistenze, tranne una famiglia di sette persone ospitata presso la Croce Bianca in attesa di una sistemazione a carico del Comune.

Sul posto stanno ancora lavorando i Vigili del fuoco per bonificare l'area e consentire via via, dopo le dovute verifiche del caso, il rientro in giornata dei residenti dei primi quattro piani dell’edificio. Per gli ultimi due invece, maggiormente danneggiati, si dovranno attendere ulteriori valutazioni.

La via intanto, per consentire i soccorsi, è stata chiusa al traffico con gli agenti della Polizia locale sul posto.