Elezioni Finale, la lista “Berlangieri Sindaco”: "Il comune deve diventare la Casa dei Finalesi"

"Il comune deve diventare il soggetto cui potersi rivolgere per cercare una soluzione ai problemi e in cui trovare chi ci accompagni nella realizzazione delle proprie aspettative, in un’espressione la 'Casa dei Finalesi', in cui ci si sente accolti e a proprio agio - si legge ancora nella nota - un punto di riferimento sicuro e affidabile. Vorremmo passare dal 'Lei' al 'Tu', rendendo l'amministrazione un referente di fiducia, vicina e disponibile a trovare risposte utili".

"Come poter far questo? - continuano dalla lista - Riorganizzando la macchina comunale in linea con la visione di metodo (la Casa dei Finalesi) e di programma; valorizzando le risorse umane sulla base delle competenze e implementando le azioni di formazioni e indirizzo orientate ai cittadini; semplificando profondamente le procedure e i regolamenti a competenza comunale; concludendo il processo di digitalizzazione dell’ente e d’interoperabilità con le banche dati di altri enti (dati già forniti dai cittadini reperibili nelle banche dati pubbliche non devono più esser richiesti); ribaltando l’approccio verso i cittadini da 'presunti colpevoli', per cui non ci si fida di cosa propongono sottoponendoli a estenuate trafile burocratiche, a 'presunti innocenti' tagliando drasticamente tempi e trafile nella competenza del Comune; rendendo confronto e partecipazione con i finalesi la caratteristica principale dell’agire degli amministratori: sindaco, assessori e consiglieri".