Finale, la consigliera Geremia lascia la Lega: "Nessuna divergenza, voglio intraprendere un cammino in maggior autonomia"

Movimenti nella politica locale finalese. La consigliera eletta nel Marinella Geremia lascia infatti la Lega e rimane tra i banchi del parlamentino finalese come soggetto indipendente all'interno del gruppo "Impegno X Finale".

Una decisione che, spiega la consigliera "nasce dalla necessità di proseguire il mio impegno politico in un contesto che mi consenta maggiore libertà e autonomia, come parte di un gruppo indipendente".

"Nonostante il mio impegno e la dedizione durante il periodo trascorso all’interno del partito, sento che è arrivato il momento di intraprendere un nuovo cammino che meglio rispecchi la mia visione per il futuro della nostra comunità" continua la consigliera che della Lega finalese fu anche segretaria cittadina. Il tutto sottolineando come la scelta non sia determinata "da divergenze politiche con il partito", bensì piuttosto "dalla necessità di orientarmi verso un percorso che mi permetta di esprimermi liberamente, senza vincoli ideologici".

Un pensiero va ai vertici provinciali del partito: "Approfitto per ringraziare Sara Foscolo e Paolo Ripamonti che mi sono sempre stati accanto e mi hanno supportato in decisioni non sempre facili".

L'impegno ora sarà quindi civico totalmente: "Continuerò a lavorare come consigliere comunale, ma in qualità di indipendente, rimanendo al fianco del mio candidato sindaco e impegnandomi nella minoranza per un’azione politica costruttiva, sempre con l’obiettivo di servire al meglio i cittadini".

"Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato in questo percorso, così come il partito Lega, per le opportunità che mi ha offerto. La mia intenzione è di proseguire con un lavoro attivo e produttivo per il bene della nostra città, portando avanti i valori che mi sono sempre stati cari", chiosa la consigliere Geremia.